14.05.2024 16:15 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: Ігор Терехов повідомив, куди поцілили окупанти

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.



Обстріл Харкова: Ігор Терехов повідомив, куди поцілили окупанти



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що у Харкові вдруге за день було голосно.

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"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - пише Ігор Терехов