Обстріл Харкова: Ігор Терехов повідомив, куди поцілили окупанти

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що у Харкові вдруге за день було голосно.
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"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - пише Ігор Терехов
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Зірки попереджають, що будь-які спроби натиснути на когось, а тим більше запрягти в чужі справи, можуть спричинити рішучу відсіч. День також обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
14 травня свято відзначають фрілансери.
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