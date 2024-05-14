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14.05.2024  16:15   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: Ігор Терехов повідомив, куди поцілили окупанти

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.


Обстріл Харкова: Ігор Терехов повідомив, куди поцілили окупанти

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що у Харкові вдруге за день було голосно.

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"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - пише Ігор Терехов

 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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