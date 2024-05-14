14.05.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові понад 5 літрів води відкачали з газопроводів триповерхівки

В Основ’янському районі Харкова мешканець будинку намагався самовільного підключити газову колонку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Як результат, переплутав шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж триповерхівки, залишивши без газопостачання 6 квартир.

При обстеженні фахівці Харківської міської філії «Газмережі» виявили грубі порушення правил безпеки: чоловік намагався встановити газову колонку в багатоквартирному будинку, де це технічно не передбачено.

Крім цього, він збирався під’єднати димовідвідну трубу до вентиляційного каналу, що поставило би під загрозу його життя та життя сусідів, адже усі продукти згоряння потрапили б до квартир інших мешканців цього будинку. Це все могло призвести до отруєння чадним газом, оскільки вентиляційний канал не виконує функцію димоходу.

Газовики злили з системи понад 5 літрів води. Газопостачання постраждалим сусідам відновлено. Наразі без газу залишилася квартира порушника: на нього складено відповідний акт та він має компенсувати збитки.

«Вкотре наголошуємо, самовільне втручання в систему газопостачання, самовільне підключення, ремонт, перенесення газового обладнання тощо – категорично заборонено. Некваліфіковані дії можуть спричинити аварійну ситуацію та поставити під загрозу безпеку оточуючих»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники цього року переклали понад 2,2 кілометрів водоводів.