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14.05.2024  16:38   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про удар по центру міста

Мер Харкова поінформував про новий удар ворога.


Ігор Терехов поінформував про удар по центру міста

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов понформував, що відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники завдали удар по району житлової забудови. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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