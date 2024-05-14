14.05.2024 16:38 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про удар по центру міста

Мер Харкова поінформував про новий удар ворога.



Ігор Терехов поінформував про удар по центру міста



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов понформував, що відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники завдали удар по району житлової забудови. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.