Ігор Терехов поінформував про удар по центру міста

Мер Харкова поінформував про новий удар ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов понформував, що відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники завдали удар по району житлової забудови. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.
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