14.05.2024 15:32

Харківських митців запрошують взяти участь у Всеукраїнськму конкурсі

Харківські фахівці можуть полдати заяви на чсиленні номінації «Київської книги року» – 2024.



Харківських митців запрошують взяти участь у Всеукраїнськму конкурсі



Як повідомляє РЕДПОСТ, Інститут політико-правових та релігійних досліджень оголосив конкурс на здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» у 2024 році.

Нагорода ініційована для підтримки творчих діячів, відзначення авторів, видавництва, представників творчої спільноти, які, зокрема, популяризують українські книжки та створюють умови для творчого зростання.

Висувати роботи на здобуття Премії можуть автори (співавтори) творів, видавництва, видавничі організації, редакції періодичних видань, громадські організації, творчі спілки, літературно-мистецькі об’єднання, заклади вищої освіти, бібліотечні та наукові установи.

Переможці «Київської книги року» – 2024 визначатимуться в таких номінаціях: художня література, молодіжна література, література для юнацтва, дитяча література, наукова література, історична література, популярна література, література в галузі кіномистецтва, музичної композиції, театрального мистецтва, образотворчого мистецтва, журналістики, народного декоративного мистецтва, художнє оформлення книжок, мистецтво друку та інші номінації.

Для участі у відборі до Інституту політико-правових та релігійних досліджень в електронному вигляді необхідно надати:

заявку на висунення твору на здобуття Премії;

видання у трьох примірниках, що висувається на здобуття Премії;

розширену анотацію видання;

творчу характеристику автора (співавторів) виданого твору;

обґрунтування висунення видання на здобуття Премії.

Матеріали разом із заявкою направляти на електронну адресу Інституту ( [email protected] , тема повідомлення – Премія «Київська книга року»), а також оригінали документів разом із виданням у друкованому вигляді у трьох примірниках – на поштову адресу Інституту: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Прийом видань здійснюється до 1 серпня 2024 року.

Оголошення переможців відбудеться 24 серпня.