Евакуація людей з прикордонних населених пунктів триває на Харківщини (відео)

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Вовчанської громади.
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Зірки попереджають, що будь-які спроби натиснути на когось, а тим більше запрягти в чужі справи, можуть спричинити рішучу відсіч. День також обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок.
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