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14.05.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Евакуація людей з прикордонних населених пунктів триває на Харківщини (відео)

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб. 
 
На відео робота рятувальників та поліцейських при проведенні евакуації мешканців з Липецької та Вовчанської громад Харківщини.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Вовчанської громади.

Тэги:  агрессия россии, харків
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