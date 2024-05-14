14.05.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Евакуація людей з прикордонних населених пунктів триває на Харківщини (відео)

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області. Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб. На відео робота рятувальників та поліцейських при проведенні евакуації мешканців з Липецької та Вовчанської громад Харківщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Вовчанської громади.