14.05.2024 14:40 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Вовчанської громади

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у м. Вовчанськ: сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.

Також сьогодні у селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.

Крім того, 14 травня орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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