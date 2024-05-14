14.05.2024 14:40 Віталій Хінєвіч
У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Вовчанської громади
Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.
14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у м. Вовчанськ: сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.
Також сьогодні у селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.
Крім того, 14 травня орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».
За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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