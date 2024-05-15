    
Главная Новини Харкова Медицина Про стан постраждалих наслідок обстрілів Харкова повідомили в ХОВА
15.05.2024  11:32   Рита Парфенова

Про стан постраждалих наслідок обстрілів Харкова повідомили в ХОВА

Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілів Шевченківського району Харкова 14 травня 2024 року.

швидка допомога

Медики надали інформацію про стан здоров'я постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харкова, що відбулися 14 травня, передає РЕДПОСТ.

На цей момент у лікарнях міста перебувають двоє постраждалих:

  • 8-річна дівчинка знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні. Її стан стабільний.
  • 47-річний чоловік перебуває в реанімації хірургічного відділення після операції на внутрішніх органах. Його стан також стабільний.

Також медики надали амбулаторну допомогу:

  • 11-річній дівчинці, яка отримала акубаротравму та струс головного мозку. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.
  • 36-річному чоловіку, який отримав акубаротравму.
  • 78-річній жінці із закритою черепно-мозковою травмою легкого ступеню.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки авіаудару по цивільній інфраструктурі відразу Шевченківського району Харкова.

 

 

Тэги:  медицина, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Медицина У Харкові з’являться операційні та реанімаційні приміщення під землею 09.05 Медицина Медики врятували пенсіонерку та прийняли пологи в авто швидкій 09.05 Медицина На Харківщині в авто медиків народилася дитина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 