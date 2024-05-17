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17.05.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

Удари по Харкову безпілотниками та ракетами: прокурори зафіксували наслідки

За даними слідства, в ніч на 17 травня збройні сили рф атакували місто Харків безпілотниками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Внаслідок удару в Основʼянському районі м. Харкова пошкоджено нежитлові будівлі. 
 
Після атаки безпілотників ворог завдав по місту ракетний удар. Зафіксовано влучання по території Немишлянського району: у нежитловій будівлі вибито вікна. За попередніми даними, російська армія вдарила ракетою С-300 з території бєлгородської області рф.
 
 
Без постраждалих. 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
 
За процесуального керівництва Слобідської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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