17.05.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі на Харківщині

Пожежі були в Харківському, Куп’янському районах області, а також в місті Харкові.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 9300 жителів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. .

У Харківському районі стався черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Подія трапилась у полі під час польових робіт поблизу с. Елітне. На щастя тракторист не постраждав, пошкоджено трактор «John Deere».

За цей період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню;

13 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді.