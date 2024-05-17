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17.05.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі на Харківщині

Пожежі були в Харківському, Куп’янському районах області, а також в місті Харкові.


ДСНС Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 9300 жителів.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. .
 
У Харківському районі стався черговий випадок підриву  сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Подія трапилась у полі під час польових робіт поблизу с. Елітне. На щастя тракторист не постраждав, пошкоджено трактор «John Deere».
 
За цей період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:
  • 17 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 13 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді.

Тэги:  агрессия россии, харків
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