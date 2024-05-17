17 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожного року 17 травня відзначається професійне свято пульмонологів. Ці лікарі спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи. Традиція святкувати цей день виникла у 1997 році.

Вивчення функцій легенів почалося ще у 1628 році, коли було відкрите мале коло кровообігу. У XVII-XVIII століттях науковці та медики вже вміли діагностувати захворювання дихальної системи. Спочатку лише спостерігали та проводили досліди, але зараз завдяки науковим досягненням минулого та новим технологіям медики можуть виявляти захворювання на ранніх стадіях.

Цього дня не лише привітають лікарів цієї спеціальності, але й нагадають про необхідність проведення профілактичних обстежень дихальної системи.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола Андроника і святої Юнії.



За Юліанським календарем, 17 травня православна церква вшановує пам’ять мучениці Пелагії.

Народні прикмети

День сам по собі дуже важкий і небезпечний. Не ловіть ґав і дивіться під ноги.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть. Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.

Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

Що не можна робити 17 травня