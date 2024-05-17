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17.05.2024  08:40   

Вночі ворог атакував Харків ракетами та БпЛА

Внаслідок обстрілу є пошкодження будівель.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
17 травня 00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки.
 
Також о 00:30 м. Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих. 
 
00:50 м.Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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