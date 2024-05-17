17.05.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 17 травня. Оперативна обстановка від ХОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.

15:20 с. Елітне Харківський район. У полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.

14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.

13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.

12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.

На Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення

тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог атакував Харків ракетами та БпЛА.