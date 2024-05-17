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17.05.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 17 травня. Оперативна обстановка від ХОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.
 
15:20 с. Елітне Харківський район. У полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.
 
14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.
 
13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.
 
12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка. 
 
08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.
 
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.
 
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.
 
На Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення
тактичного положення.
 
Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог атакував Харків ракетами та БпЛА.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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