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17.05.2024  09:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
14 травня о 21:10 надійшов екстрений виклик до жінки 64- х років. По прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. 
 
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. 
 
Успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД №1405 у складі: фельдшера Інни Довбиш, водія Миколи Микитася.
 
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  медицина, харків
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