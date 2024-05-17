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17.05.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення - Генеральний штаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М’ясожарівка. Ситуація контрольована.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. 
 
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.
 
На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вночі ворог атакував Харків ракетами та БпЛА.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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