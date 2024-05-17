17.05.2024 11:25

Про ворожі обстріли Харківської області повідомили у поліції

Окупанти обстрілюють Харківщину з різних видів озброєння, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі росіяни наносили удари по Харкову безпілотниками та ракетами С-300. Постраждалих немає.

16 травня військові російської федерації обстріляли село Бугаївка з РСЗВ «Град». Поранені шестеро цивільних громадян. Їх доставили в лікарню.

Внаслідок ворожих мінометних та артилерійських обстрілів у місті Вовчанськ загинула 72-річна жінка та 53-річний чоловік, поранений 53-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння, житлові будинки, господарчі споруди.

Село Синельникове росіяни обстріляли з РСЗВ «Град». Пошкоджені приватні будинки. Поранені двоє 36 та 44-річних цивільних громадян. Загинула одна цивільна особа.

В результаті скидання боєприпасу з ворожого дрону по селу Красне загинув 87-річний чоловік.

У селі Лиман внаслідок ворожого обстрілу поранено цивільну особу. У селі Кругляківка військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

Внаслідок ворожого обстрілу у селі Курилівка загорівся будинок. Постраждалих немає. Відбувся ворожий мінометний обстріл у селі Івашки. Пошкоджено приватний будинок.

У селі Руські Тишки російські військові завдали авіаудару керованою авіабомбою по відкритій місцевості. Постраждалих немає.

По селу Липці росіяни завдали щонайменше чотири авіаудари керованими авіабомбами по відкритій місцевості. Без постраждалих.

По селу Кутузівка ворог наніс удар КАБом. Пошкоджено приватні гаражі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Станом з 10 травня на 20:00 16 травня поліцейські евакуювали з Циркунівської, Липецької, Вовчанської громад до більш безпечних місць 2693 місцевих мешканців. З питань виїзду з небезпечних районів можна звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

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