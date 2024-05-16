16.05.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Основ'янському районі Харкова замінили 600 метрів водоводів

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Основ'янського району комплексу «Харківводопостачання» замінили 600 метрів магістралей, передає РЕДПОСТ .

Також усунули 118 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 203 оглядових колодязі та встановили 19 пожежних гідрантів.

Як повідомив начальник районної служби Ігор Кім, сьогодні, 16 травня, ремонтники закінчують комплекс відновлювальних заходів на магістральному трубопроводі діаметром 800 мм, перехрестям вулиць Валер'янівська/Полтавська.

«Аварійна ситуація виникла на важливому водопроводі, який забезпечує послугу багатьом споживачам Основ'янського району. Ушкодження визначили на технічно зношеній запірній арматурі розподільчого вузла. Ремонт технічно складний, тому спланували у два етапи – вчора виконали підготовчі та земляні роботи, плюс демонтаж, налагодження та встановлення нового обладнання. Це дозволило подальше відновлення подачі води на основні вулиці району. Сьогодні завершуємо реконструкцію і підключаємо до водоводу дві вулиці приватного сектору, що залишилися», - зазначив Ігор Кім.

За його словами, не дивлячись на ворожі обстріли, що почастішали, водопровідне господарство району залишається під постійним контролем. На об'єктах проводяться не тільки підтримуючі та обслуговуючі заходи, а й, за потребою, продовжуються значні перекладки зношених зовнішніх мереж. Так, у поточному році оновили ділянку 380 метрів трубопроводу по вулиці Драгомирівській та понад 100 метрів по провулку Лиманському.

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