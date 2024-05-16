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16.05.2024  11:30   Рита Парфенова

На Північній Салтівці відбудовують зруйновані російськими обстрілами будинки (фото)

У Харкові на вулиці Метробудівників у житловому будинку, що постраждав внаслідок бойових дій, тривають будівельні роботи.

Новини Харкова: на вул. Метробудівників відбудовують житловий будинок

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці успішно демонтували пошкоджену частину житлової багатоповерхівки.

Зараз будівельники зосереджені на відновленні зруйнованих перекриттів та стін.

У першому під’їзді вже розпочато підготовку до оздоблювальних робіт і відбудови каркасної частини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки обстрілів у Шевченківському районі Харкова.

Новини Харкова: на вул. Метробудівників відбудовують житловий будинок

Новини Харкова: на вул. Метробудівників відбудовують житловий будинок

Новини Харкова: на вул. Метробудівників відбудовують житловий будинок

Новини Харкова: на вул. Метробудівників відбудовують житловий будинок

Тэги:  відновлення, харків
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