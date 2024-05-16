На Північній Салтівці відбудовують зруйновані російськими обстрілами будинки (фото)

У Харкові на вулиці Метробудівників у житловому будинку, що постраждав внаслідок бойових дій, тривають будівельні роботи.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці успішно демонтували пошкоджену частину житлової багатоповерхівки.
Зараз будівельники зосереджені на відновленні зруйнованих перекриттів та стін.
У першому під’їзді вже розпочато підготовку до оздоблювальних робіт і відбудови каркасної частини.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки обстрілів у Шевченківському районі Харкова.
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