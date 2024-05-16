16.05.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вирвав із рук дитини телефон

15 травня патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Єлизаветинській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За попередньою інформацією, на дитячому майданчику, невідомий чоловік вирвав у дитини з рук мобільний телефон та побіг з місця події.

Поліцейські передали інформацію з описом чоловіка у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на проспекті Гагаріна, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Поліцейські виявили у громадянина телефон, який, згодом, впізнала заявниця.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18-річний харків'янин допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину.