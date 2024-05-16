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16.05.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

В Україні діють графіки погодинних відключень світла – Укренерго

Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
 
Диспетчерський центр «Укренерго» довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.
 
Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. 
 
«Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання. 
 
Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми»,- повідомили у Міністерстві.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області.
 
Тэги:  жкг, харків
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