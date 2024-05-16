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16.05.2024  12:18   Рита Парфенова

Газовики Харківщини усунули п'ять десятків аварій на мережах

З початку травня у Харкові та області було зафіксовано 47 аварійних ситуацій на газових мережах, які виникли внаслідок обстрілів російської федерації.

Харківська філія «Газмережі»
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», усі пошкодженняя ьбіли оперативно усунені.

Наразі проводяться комплексно-приладові обстеження газорозподільних мереж різного тиску для виявлення можливих пошкоджень труб та ізоляції. Загалом перевірено близько 400 км газопроводів.

Для отримання допомоги щодо розподілу природного газу працює 21 центр обслуговування клієнтів "Газмережі". Клієнти можуть звертатися до спеціалістів цих центрів за такими телефонами контакт-центру:

  •  066-300-2-888,
  •  098-300-2-888,
  •  093-300-2-888.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Метробудівників у житловому будинку, що постраждав внаслідок бойових дій, тривають будівельні роботи.
Тэги:  газ, харків
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