16.05.2024 12:33 Рита Парфенова

У День вишиванки в Харкові створили тематичну фотозону (фото)

У Новобаварському районі Харкова до Дня вишиванки з'явилася незвичайна святкова фотозона.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, до святкування Дня вишиванки у Харкові в Новобаварському районі була створена тематична фотозона, що стала привабливим місцем для місцевих мешканців та гостей міста.

Організатори розмістили велику фігуру у національному вбранні, яку всі бажаючі могли «приміряти» на себе та фотографуватися.

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Ця ініціатива стала частиною великого святкування української культури та традицій, що відбулося в рамках Дня вишиванки. Вишиванка – це не лише предмет одягу, а й символ української національної ідентичності, який має глибокі історичні корені.

Створення тематичної фотозони надало можливість усім охочим відчути дух свята та зафіксувати ці миті у красивих фотографіях.

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