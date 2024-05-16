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16.05.2024  12:33   Рита Парфенова

У День вишиванки в Харкові створили тематичну фотозону (фото)

У Новобаварському районі Харкова до Дня вишиванки з'явилася незвичайна святкова фотозона.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, до святкування Дня вишиванки у Харкові в Новобаварському районі була створена тематична фотозона, що стала привабливим місцем для місцевих мешканців та гостей міста.

Організатори розмістили велику фігуру у національному вбранні, яку всі бажаючі могли «приміряти» на себе та фотографуватися.

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Ця ініціатива стала частиною великого святкування української культури та традицій, що відбулося в рамках Дня вишиванки. Вишиванка – це не лише предмет одягу, а й символ української національної ідентичності, який має глибокі історичні корені.
 
Створення тематичної фотозони надало можливість усім охочим відчути дух свята та зафіксувати ці миті у красивих фотографіях.

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Тэги:  фотозона, день ввишиванки, харків
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