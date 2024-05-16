Комунальники Харкова наводять лад на кладовищах та меморіалах (фото)

Фахівці з КП «Ритуал» активно займаються благоустроєм територій міських кладовищ і меморіальних комплексів.
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День вдалий для трудових звершень та примноження багатств, тому не пропустіть свій шанс. Однак у цьому криється і певна каверза. Кидаючись грудьми на амбразуру, не переоцініть свої сили.
Ясна погода вранці у Харкові протримається недовго — вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не очікується.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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