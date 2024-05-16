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16.05.2024  10:57   Рита Парфенова

Комунальники Харкова наводять лад на кладовищах та меморіалах (фото)

Фахівці з КП «Ритуал» активно займаються благоустроєм територій міських кладовищ і меморіальних комплексів.

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, протягом минулого тижня комунальники вивезли близько 400 кубічних метрів сміття та видалили 20 аварійних дерев. Також проводиться кошення трави, вирубування порослі, ліквідація стихійних звалищ і доставка піску. Надалі планується створення декоративних композицій з каменю, кори та рослин біля центральних алей.

Для отримання детальної інформації про режим роботи кладовищ можна звертатись за телефоном 16-40 або (057) 712-10-34, а також відвідувати офіційні сторінки КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники СКП «Харківзеленбуд» продовжують приводити до ладу зелені зони Харкова.
 
Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.
 
Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.
 
Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.
 
Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.
 
Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.

 

Тэги:  кладовище, благоустрій, харків
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