19.05.2024 19:41 Дмитро Колонєй
Як поляки ціни на популярний в Україні продукт знизили
Нові тенденції виявилися на ринку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в українських магазинах значно подешевшали яйця
. Ціна на деякі види яєць знизилася на понад 10 грн порівняно з минулим місяцем. Зокрема, десяток яєць можна придбати за 36,99 грн, без урахування акційних пропозицій супермаркетів.
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Наприклад, курячі яйця "Квочка" С1 минулого місяця коштували 48,66 грн за 10 штук, тоді як зараз їх можна придбати за 37,85 грн, що на 10,81 грн дешевше.
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Цього місяця курячі яйця "Ясенсвіт" С1 стали дешевшими на 9,98 грн. Тепер десяток можна придбати за 38,16 грн, тоді як у квітні їхня вартість становила 48,14 грн.
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Також знизилися ціни на пакування яєць "Ясенсвіт" по 18 та 30 штук. Наразі їх можна придбати за 71,00 грн та 118,05 грн відповідно. У квітні ціни були вищими на 16,42 грн та 26,89 грн, тобто 18 яєць коштували 87,42 грн, а 30 — 144,94 грн.
Чому знижуються ціни на яйця
Через блокування українсько-польського кордону, яке почалося восени 2023 року перекриття експорт з України став ускладненим, що призвело до надлишку пропозиції на внутрішньому ринку.
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