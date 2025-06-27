    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 червня
27.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • дощить – до бабиного літа буде сиро;
  • вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ;
  • багато бджіл літає – буде посуха;
  • стоїть ясна погода – таким літо буде.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 червня 25.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 червня 24.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 