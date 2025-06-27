27.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

дощить – до бабиного літа буде сиро;

вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ;

багато бджіл літає – буде посуха;

стоїть ясна погода – таким літо буде.