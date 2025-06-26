26.06.2025 21:51 Рита Парфенова

У Харкові через самовільне втручання в газові мережі мешканці будинків залишилися без газу

У червні в Харкові зафіксовано щонайменше два випадки несанкціонованого втручання в газову систему. Через помилки порушників без газу залишалися мешканці багатоквартирних і приватних будинків. Фахівці ліквідували наслідки, порушників відключили.

Самовільне втручання у систему газопостачання — не лише порушення, а й реальна загроза для інших мешканців. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

У Харкові цього місяця сталося щонайменше два інциденти, внаслідок яких частина людей тимчасово залишилася без газу.

Перший випадок зафіксовано в Основ’янському районі. Мешканець багатоквартирного будинку вирішив самостійно встановити газову колонку. Під час підключення він переплутав шланги, і в газову систему потрапила вода. Через це газопостачання припинилося у кількох квартирах. Аварійна служба «Газмережі» оперативно прибула на місце, злила воду, перевірила систему та відновила подачу газу. Порушника від’єднали від мережі.

Другий випадок стався в Київському районі. Там під час неузгоджених земляних робіт пошкодили підземний поліетиленовий газопровід. Без газу залишилися п’ять приватних будинків. Після аварійного ремонту фахівці замінили пошкоджену ділянку та відновили подачу газу.

У кожній із ситуацій постраждали не лише порушники, а й їхні сусіди. У «Газмережі» наголошують: втручання у газову систему без погодження з фахівцями створює ризики аварій і навіть загрози для життя.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники виконали 160 ремонтно-профілактичних робіт на водоводах Індустріального району.