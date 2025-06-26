На Харківщині поранено двох цивільних внаслідок авіаудару та атаки дрона рф – прокуратура відкрила провадження

26 червня російські війська скинули авіабомбу на сільгосппідприємство в Ізюмському районі, поранивши чоловіка та знищивши худобу. Напередодні 70-річний мешканець Вовчанських Хуторів постраждав від удару FPV-дроном. Розпочато розслідування воєнних злочинів.
Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині розпочато досудові розслідування за фактами чергових обстрілів цивільної інфраструктури, які здійснили російські війська. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 26 червня близько 16:00 ворожа авіація атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок удару виникла пожежа, поранення отримав 40-річний чоловік, загинули корови.
Також увечері 25 червня зафіксовано удар FPV-дроном по приватному домоволодінню в селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Боєприпас був скинутий з безпілотника, внаслідок чого поранення дістав 70-річний місцевий мешканець.
За обома фактами Ізюмською та Чугуївською окружними прокуратурами Харківської області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
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