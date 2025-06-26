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26.06.2025  21:36   Рита Парфенова

На Харківщині поранено двох цивільних внаслідок авіаудару та атаки дрона рф – прокуратура відкрила провадження

26 червня російські війська скинули авіабомбу на сільгосппідприємство в Ізюмському районі, поранивши чоловіка та знищивши худобу. Напередодні 70-річний мешканець Вовчанських Хуторів постраждав від удару FPV-дроном. Розпочато розслідування воєнних злочинів.

Прокуратура розслідує два нові воєнні злочини рф на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині розпочато досудові розслідування за фактами чергових обстрілів цивільної інфраструктури, які здійснили російські війська. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26 червня близько 16:00 ворожа авіація атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок удару виникла пожежа, поранення отримав 40-річний чоловік, загинули корови.

Також увечері 25 червня зафіксовано удар FPV-дроном по приватному домоволодінню в селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Боєприпас був скинутий з безпілотника, внаслідок чого поранення дістав 70-річний місцевий мешканець.

За обома фактами Ізюмською та Чугуївською окружними прокуратурами Харківської області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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