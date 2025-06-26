26.06.2025 21:36 Рита Парфенова

На Харківщині поранено двох цивільних внаслідок авіаудару та атаки дрона рф – прокуратура відкрила провадження

26 червня російські війська скинули авіабомбу на сільгосппідприємство в Ізюмському районі, поранивши чоловіка та знищивши худобу. Напередодні 70-річний мешканець Вовчанських Хуторів постраждав від удару FPV-дроном. Розпочато розслідування воєнних злочинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині розпочато досудові розслідування за фактами чергових обстрілів цивільної інфраструктури, які здійснили російські війська. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26 червня близько 16:00 ворожа авіація атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок удару виникла пожежа, поранення отримав 40-річний чоловік, загинули корови.

Також увечері 25 червня зафіксовано удар FPV-дроном по приватному домоволодінню в селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Боєприпас був скинутий з безпілотника, внаслідок чого поранення дістав 70-річний місцевий мешканець.

За обома фактами Ізюмською та Чугуївською окружними прокуратурами Харківської області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.