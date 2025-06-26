26.06.2025 21:27
Домашній полуничний морс: літній напій із яскравим смаком
Напій, кисло-солодкий, насичено ягідний, стане справжнім порятунком у спеку.
Як пише РЕДПОСТ, полуничний морс виходить легким та ароматним. При тому максимум смаку страви можна досягнути із мінімальними зусиллями.
Домашнй полуничний морс
Продукти (на 4 порції):
-
Полуниця - 500 г
-
Цукор - 80 г
-
Вода - 400 мл
-
(за бажанням: лимонний сік - 1 ч.л., лід для подачі)
Покроковий рецепт приготування
-
Перебрати полуницю, видаляючи пошкоджені та зіпсовані ягоди.
-
Видалити плодоніжки.
-
Промити ягоди в друшляку під проточною водою.
-
Обсушити полуницю на паперовому рушнику.
-
Порізати ягоди довільно.
-
Викласти у миску.
-
Засипати цукром.
-
Перемішати і залишити на 1 годину - ягоди дадуть сік.
-
Перекласти полуницю на сито.
-
Акуратно віджати сік у миску.
-
Макуха перекласти в каструлю.
-
Залити 400мл води.
-
Довести до кипіння та варити 3 хвилини, помішуючи.
-
Процідити відвар через два шари марлі.
-
Остудити до 60°C.
-
Змішати полуничний сік із відваром.
-
Перемішати.
-
Спробувати морс – якщо надто солодко – додати лимонний сік.
-
Розлити напій по склянках.
-
Додати лід.
-
Для зберігання розлити морс у скляну банку, закрити кришкою та прибирати в холодильник.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати курячі медальйони з цибулею та яблуками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0