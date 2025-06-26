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26.06.2025  21:27   

Домашній полуничний морс: літній напій із яскравим смаком

Напій, кисло-солодкий, насичено ягідний, стане справжнім порятунком у спеку.

Як приготувати домашній полуничний морс: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, полуничний морс виходить легким та ароматним. При тому максимум смаку страви можна досягнути із  мінімальними зусиллями.
 

Домашнй полуничний морс

 

Продукти (на 4 порції):

  • Полуниця - 500 г
  • Цукор - 80 г
  • Вода - 400 мл
  • (за бажанням: лимонний сік - 1 ч.л., лід для подачі)
 
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Перебрати полуницю, видаляючи пошкоджені та зіпсовані ягоди.
  2. Видалити плодоніжки.
  3. Промити ягоди в друшляку під проточною водою.
  4. Обсушити полуницю на паперовому рушнику.
  5. Порізати ягоди довільно.
  6. Викласти у миску.
  7. Засипати цукром.
  8. Перемішати і залишити на 1 годину - ягоди дадуть сік.
  9. Перекласти полуницю на сито.
  10. Акуратно віджати сік у миску.
  11. Макуха перекласти в каструлю.
  12. Залити 400мл води.
  13. Довести до кипіння та варити 3 хвилини, помішуючи.
  14. Процідити відвар через два шари марлі.
  15. Остудити до 60°C.
  16. Змішати полуничний сік із відваром.
  17. Перемішати.
  18. Спробувати морс – якщо надто солодко – додати лимонний сік.
  19. Розлити напій по склянках.
  20. Додати лід.
  21. Для зберігання розлити морс у скляну банку, закрити кришкою та прибирати в холодильник.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати курячі медальйони з цибулею та яблуками.

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Тэги:  рецепт, напій, морс, полуниця, цукор, заготовки
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