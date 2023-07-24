24.07.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо малиново-абрикосовий смузі
Дуже ніжний рецепт десерту.
Як пише РЕДПОСТ
, цей десерт і смаком порадує, і кілограмів не додасть.
Малиново-абрикосовий смузі
Продукти на 2 порції:
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Абрикоси – 10-12 шт.
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Малина - 0,5-1 склянка
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Вершки чи молоко - 50-75 мл
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Мед – 0,5-1 ст. ложка
Покроковий рецепт приготування
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Дуже стиглий абрикос помити.
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Забирати кісточки. Якщо дуже хочеться, можна і шкірку прибрати, але якщо блендер для смузі хороший, можна залишити.
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Ретельно абрикоси пюрировать.
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Додати вершки чи молоко
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Знову збити.
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Додати мед
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знову збити
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Малину помити та перебрати.
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Малину пюрувати
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Додати малинове пюре до абрикосового
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Збити смузі до однорідного стану.
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Перелити смузі у склянки.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином.
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