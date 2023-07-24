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24.07.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо малиново-абрикосовий смузі

Дуже ніжний рецепт десерту.

Як приготувати малиново-абрикосовий смузі
 
Як пише РЕДПОСТ, цей десерт і смаком порадує, і кілограмів не додасть.
 

Малиново-абрикосовий смузі

Продукти на 2 порції:

 

  • Абрикоси – 10-12 шт.
  • Малина - 0,5-1 склянка
  • Вершки чи молоко - 50-75 мл
  • Мед – 0,5-1 ст. ложка

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Дуже стиглий абрикос помити.
  2. Забирати кісточки. Якщо дуже хочеться, можна і шкірку прибрати, але якщо блендер для смузі хороший, можна залишити.
  3. Ретельно абрикоси пюрировать.
  4. Додати вершки чи молоко
  5. Знову збити.
  6. Додати мед
  7. знову збити
  8. Малину помити та перебрати.
  9. Малину пюрувати
  10. Додати малинове пюре до абрикосового
  11. Збити смузі до однорідного стану.
  12. Перелити смузі у склянки.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином.
 
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Тэги:  рецепт, смузі, малина, абрикос, вершки, молоко, мед
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