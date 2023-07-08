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08.07.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

Рецепт чорничного лимонаду з імбирем та базиліком

Імбир та базилік додають пікантності цьому літньому освіжаючому напою, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування лимонаду знадобляться такі інгредієнти:
  • 150 г чорниці;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 1 літр газованої води;
  • 1/2 склянки листя базиліка;
  • 20-25 г очищеного кореню імбиру, нарізаного поперек тонкими скибочками;
  • дрібно натерта цедра і свіжий сік 2-3 лимонів (близько 2 столових ложок цедри і 1/2 склянки соку).
 

Крок 1

Змішайте чорницю, цукор та 1 склянку води в середній каструлі на середньому вогні; варіть 2-3 хвилини, помішуючи, доки цукор не розчиниться і ягоди не почнуть лопатися.

Крок 2

Перекладіть у блендер разом із базиліком, імбиром та цедрою лимона. Отриману масу процідіть до однорідного пюре.

Крок 3

Додайте залишок води, лимонний сік в базову суміш.
 

Крок 4

Подавайте з льодом. За бажанням прикрасьте чорницями та листям базиліка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати холодний болгарський суп таратор.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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