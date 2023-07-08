08.07.2023 21:30 Віталій Хінєвіч

Рецепт чорничного лимонаду з імбирем та базиліком

Імбир та базилік додають пікантності цьому літньому освіжаючому напою, передає РЕДПОСТ .

Для приготування лимонаду знадобляться такі інгредієнти:

150 г чорниці;

0,5 склянки цукру;

1 літр газованої води;

1/2 склянки листя базиліка;

20-25 г очищеного кореню імбиру, нарізаного поперек тонкими скибочками;

дрібно натерта цедра і свіжий сік 2-3 лимонів (близько 2 столових ложок цедри і 1/2 склянки соку).

Крок 1

Змішайте чорницю, цукор та 1 склянку води в середній каструлі на середньому вогні; варіть 2-3 хвилини, помішуючи, доки цукор не розчиниться і ягоди не почнуть лопатися.

Крок 2

Перекладіть у блендер разом із базиліком, імбиром та цедрою лимона. Отриману масу процідіть до однорідного пюре.

Крок 3

Додайте залишок води, лимонний сік в базову суміш.

Крок 4

Подавайте з льодом. За бажанням прикрасьте чорницями та листям базиліка.

Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати холодний болгарський суп таратор.