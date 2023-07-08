Попросив зателефонувати: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві

Правоохоронці отримали інформацію про шахрайство 8 липня.
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Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.
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