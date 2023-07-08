    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Попросив зателефонувати: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві
08.07.2023  20:35   Віталій Хінєвіч

Попросив зателефонувати: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві

Правоохоронці отримали інформацію про шахрайство 8 липня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Заявник повідомив поліцейським, що на проспекті Науки до нього підійшов невідомий чоловік і попросив у нього телефон зателефонувати. Щойно постраждалий передав невідомому телефонний апарат, він одразу почав тікати у невідомому напрямку.
 
Патрульні передали інформацію в радіоефір та розпочали пошук імовірного злочинця. Під час відпрацювання виклику, на вулиці Отакара Яроша патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування.
 
На місце події прибула слідчо-оеративна група. Надалі слідчі нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на річці Уди потонула людина.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 Надзвичайні події У Харкові на річці Уди потонула людина 07.07 Надзвичайні події Шахраї виманили у мешканця Харківської області понад сто тисяч гривень 07.07 Надзвичайні події У Харкові стався напад на бригаду швидкої допомоги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 