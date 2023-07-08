08.07.2023 20:35 Віталій Хінєвіч

Попросив зателефонувати: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві

Правоохоронці отримали інформацію про шахрайство 8 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Заявник повідомив поліцейським, що на проспекті Науки до нього підійшов невідомий чоловік і попросив у нього телефон зателефонувати. Щойно постраждалий передав невідомому телефонний апарат, він одразу почав тікати у невідомому напрямку.

Патрульні передали інформацію в радіоефір та розпочали пошук імовірного злочинця. Під час відпрацювання виклику, на вулиці Отакара Яроша патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування.

На місце події прибула слідчо-оеративна група. Надалі слідчі нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.