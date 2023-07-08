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08.07.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гатище, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару біля Новоєгорівки Луганської області. Намагався наступати в районах Берестовогт, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.
 
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники проводили розбирання аварійних конструкцій житлової 9-поверхівки пошкодженої в результаті минулорічних ворожих обстрілів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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