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08.07.2023  18:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Пісочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
8 липня о 13: 38 на номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт. Пісочин.
 
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 7-ї , САРМ 6-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав один водій. Чоловіка з телесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
 
Рятувальники змили розлите паливо з проїжджої частини дороги. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на річці Уди потонула людина.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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