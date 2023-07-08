08.07.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Пісочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

8 липня о 13: 38 на номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт. Пісочин.

До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 7-ї , САРМ 6-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Харківській області.

Було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав один водій. Чоловіка з телесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Рятувальники змили розлите паливо з проїжджої частини дороги. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.