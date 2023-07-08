У Харкові на річці Уди потонула людина

8 липня водолази Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування працювали у Новобаварському районі Харкова над пошуком потопельника, який втонув напередодні.
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Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.
8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.
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