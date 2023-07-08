    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові на річці Уди потонула людина
08.07.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові на річці Уди потонула людина

8 липня водолази Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування працювали у Новобаварському районі Харкова над пошуком потопельника, який втонув напередодні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 2-х годин водолазам ДСНС знадобилось, аби обстежити певну ділянку дна річки, де ймовірно знаходився потопельник, та знайти його. Ним виявився 33-річний харків’янин.
 
Остаточні обставини події встановлюються правоохоронцями.
 
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.07 Надзвичайні події Шахраї виманили у мешканця Харківської області понад сто тисяч гривень 07.07 Надзвичайні події У Харкові стався напад на бригаду швидкої допомоги 07.07 Надзвичайні події Жителі Харківської області загинули на Говерлі через удар блискавки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 