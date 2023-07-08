08.07.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов

В Україні очікується мінлива хмарність, опади та пориви вітру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 9 липня очікується мінлива хмарність,у південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині та східних областях 18-22°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями 28-30°.