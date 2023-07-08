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08.07.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 7 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14,8 га території, з них 4080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 15,6 км ліній електропередач.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 80 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.
 
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3206 га території, 277 км автомобільних доріг, 2116 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 709 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики подарували друге життя жінці з Харкова.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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