Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 7 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14,8 га території, з них 4080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 15,6 км ліній електропередач.
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Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.
8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.
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