08.07.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл у Харківській області

Патрон брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.

Фото: patron_dsns

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Instagram пса Патрона.

“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети.

Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще 9 було поранено. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”,- говориться на сторінці Патрона в соціальної мережі.