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08.07.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл у Харківській області

Патрон брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.

Фото: patron_dsns
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Instagram пса Патрона.
 
“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети.
 
Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще 9 було поранено. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”,- говориться на сторінці Патрона в соціальної мережі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдає авіаційні та артудари по містам та селам Харківської області.
 
Источник:   https://www.instagram.com/patron_dsns/
 Тэги:  агрессия россии, харків, пес патрон
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