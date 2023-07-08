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08.07.2023  12:20   Рита Парфенова

Медики подарували друге життя жінці з Харкова

Бригада медиків швидкої допомоги успішно провела реанімаційні заходи.

ЕМД 901 у складі лікаря Ігоря Мевлюдова, фельдшера Ганни Коновалеко, водія Володимира Гейка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
7 липня 17.36  у швитдку поступив екстрений виклик до жінки 82 років. У хворої внаслідок гострого інфаркту міокарда сталася клінічна смерть,
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 901 у складі: лікаря Ігоря Мевлюдова, фельдшера Ганни Коновалеко, водія Володимира Гейка.
 
Хвору жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня при обслуговуванні екстреного виклику до життя після клінічної смерті повернули 38-річного чоловіка.

 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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