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08.07.2023  13:13   Рита Парфенова

Наркотики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини (фото)

У мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, поліцейські офіцери Малинівської громади Чугуївського районного управління  отримали оперативну інформацію про ймовірну причетність 36-річного місцевого жителя до незаконного зберігання наркотичних засобів.

В результаті санкціонованого обшуку працівники поліції виявили на подвір’ї 36-річного чоловіка рослини опійного маку та коноплі. В сараї виявили паперовий  згорток з сухою рослиною речовиною, схожою на подрібнену коноплю, багнет-ніж до автоматичної стрілецької зброї, понад 3 тисячі набоїв та порох.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1  ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримана група розповсюджувачів наркотиків з оборотом у пів мільона гривень.

 

Наркортики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини

Наркортики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини

Наркортики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини

Наркортики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, харків
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