08.07.2023 13:13 Рита Парфенова

Наркотики, зброю та інші заборонені предмети виявили у мешканця Харківщини (фото)

У мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, поліцейські офіцери Малинівської громади Чугуївського районного управління отримали оперативну інформацію про ймовірну причетність 36-річного місцевого жителя до незаконного зберігання наркотичних засобів.



В результаті санкціонованого обшуку працівники поліції виявили на подвір’ї 36-річного чоловіка рослини опійного маку та коноплі. В сараї виявили паперовий згорток з сухою рослиною речовиною, схожою на подрібнену коноплю, багнет-ніж до автоматичної стрілецької зброї, понад 3 тисячі набоїв та порох.



Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.