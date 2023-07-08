08.07.2023 14:04 Рита Парфенова

Харківській суд не підтримав апеляцію про виправдання зрадника, який здавав позиції військових

Прокурори в апеляції відстояли 15 років ув’язнення зраднику, який передав окупантам точні координати розташування українських військових на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, мешканець Луганщини на початку повномасштабного вторгнення вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал» та передавав їм інформацію про розташування військової техніки та дислокації ЗСУ на Харківщині.



Для збору даних він використовував своїх друга та дружину, які нічого не знали про його зрадницьку позицію. Дружина робила скріншоти із вказанням точних геолокацій через те, що зрадник не вміг справно користуватись технічними пристроями.



Всю інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер «Телеграм».



Правоохоронці затримали зрадника у Харкові наприкінці березня минулого року.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 40-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.



Не погодившись з вироком Київського районного суду м. Харкова, сторона захисту подала апеляційну скаргу, у якій просила виправдати обвинуваченого.



Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок суду першої інстанції без змін. У задоволенні апеляційної скарги стороні захисту відмовлено.



Наразі триває строк на касаційне оскарження ухвали Харківського апеляційного суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чекає на суд мешканець Харківщини, який був «правоохоронцем» при загарбниках.