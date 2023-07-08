08.07.2023 14:38 Рита Парфенова

Як виглядає Вовчанськ після обстрілів, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів прикордонного з рф міста Вовчанськ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, за даними слідства, в ніч з 7 на 8 липня окупанти обстріляли житлові сектори м. Вовчанськ.



Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь та господарчих споруд.



Отримав поранення 61-річний місцевий мешканець, його госпіталізовано до лікарні.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки російської агресії.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріли міста Вовчанськ почалися опівночі на 8 липня та й продовжувалися до пятої години ранку.