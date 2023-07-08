08.07.2023 11:49 Рита Парфенова

На Харківщині з гостювань у подруги дівчину забрала поліція

Неповнолітню мешканку Харківської області поліцейські розшукували за заявою матері.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, розшуки неповнолітньої проходили ку місті Чугуїв на Харківщині.



7 липня близько 23:30 до районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка розповіла, що її 12-річна донька вранці пішла з дому та не повернулася.



Правоохоронці одразу вирушили на пошуки дитини. Вони поспілкувалися зі знайомими неповнолітньої, відвідали місця, де вона могла перебувати, і вже через дві години співробітники карного розшуку та ювенальної поліції Чугуївського районного управління знайшли дівчину. Вона гостювала у своєї подруги.



Поліцейські повернули розшукувану додому та провели з нею та батьками профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Люботин Харківської області поліцейські оперативно розшукали дитину, яка загубилася.