07.07.2023 13:38 Рита Парфенова

Босоногу дитину знайшли на дорозі під Харковом

У місті Люботин Харківської області поліцейські оперативно розшукали дитину, яка загубилася.

Як тривали пошуки дитини, РЕДПОСТ розповіли в пресслужбі Поліції Харківської області.



6 липня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 у місті Люботин надійшло повідомлення про зникнення дитини. Хлопець грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку.



Шестирічного хлопця виявили на узбіччі дороги. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.



Поліцейські провели з дитиною та батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.



Щодо батьків складений адміністративний протокол.