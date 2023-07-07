Босоногу дитину знайшли на дорозі під Харковом

У місті Люботин Харківської області поліцейські оперативно розшукали дитину, яка загубилася.
Як тривали пошуки дитини, РЕДПОСТ розповіли в пресслужбі Поліції Харківської області.
6 липня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 у місті Люботин надійшло повідомлення про зникнення дитини. Хлопець грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку.
Шестирічного хлопця виявили на узбіччі дороги. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.
Поліцейські провели з дитиною та батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
Щодо батьків складений адміністративний протокол.
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