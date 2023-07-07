07.07.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталась 6 липня близько 22:00 в Індустріальному районі міста Харкова. До поліції звернулися мешканці будинку, які побачили загиблого в підʼїзді.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний господар житла наніс 32-річному товаришу ножове поранення. Постраждалий загинув на місці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що шахраї виманили у мешканця Харківської області понад сто тисяч гривень.