    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого
07.07.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталась 6 липня близько 22:00 в Індустріальному районі міста Харкова. До поліції звернулися мешканці будинку, які побачили загиблого в підʼїзді.
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний господар житла наніс 32-річному товаришу ножове поранення. Постраждалий загинув на місці. 
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шахраї виманили у мешканця Харківської області понад сто тисяч гривень.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 Надзвичайні події Чоловік у Харківській області обкрадав свою дівчину і вкладав гроші у криптобізнес 05.07 Надзвичайні події На Харківщині жителі Одеської області скоїли крадіжку на тисячі доларів 05.07 Надзвичайні події Могла зірвати поставки військової техніки на фронт: СБУ викрила корупційну схему на Харківській залізниці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 