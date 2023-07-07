07.07.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Шахраї виманили у мешканця Харківської області понад сто тисяч гривень

Намагаючись придбати через мережу автомобіль, чоловік перерахував незнайомцям гроші. У результаті він залишився без авта і без грошей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Чугуївського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 25-річний чоловік. Заявник розповів, що знайшов в Інтернеті оголошення, в якому пропонували послуги з доставки автомобілів з Європи. За вказаним в об’яві номером телефону чоловік зв’язався з «продавцем». Незнайомець пообіцяв пригнати вподобане авто, і попросив оплатити певні послуги. Чоловік погодився і кілька разів перераховував «продавцю» гроші на вказані картки.

Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копію нібито свого посвідчення волонтера. Невдовзі абонент-аферист перестав виходити на зв'язок. Тоді заявник зрозумів, що його ошукали й звернувся до поліції. Загалом потерпілий переказав незнайомцю 126 тисяч гривень.

Поліцейські з'ясували, що шахрай використав чужі документи. Вони належать людині, яка теж потрапила у пастку афериста. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання.

"Правоохоронці застерігають: покупка автомобіля через мережу Інтернет може бути пов’язана із великим ризиком. Шахраї використовують різні хитрощі, аби обдурити людей. Шановні громадяни, будьте розсудливими, обережними та критично оцінюйте ситуацію. Вимагайте особистої зустрічі з продавцем та перевіряйте, з ким саме маєте справу. Не проводьте жодних передоплат до моменту укладення угоди про купівлю-продаж та безпосередньої передачі автівки, аби не втратити свої заощадження»,- звернулися правоохоронці до громадян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.