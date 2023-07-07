07.07.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують здійснювати обстріл населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В результаті обстрілу в селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджена будівля залізничного вокзалу.

У селі Петропавлівка зруйновані й пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди.

Також у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 6 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 103 вибухових предмети.