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07.07.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують здійснювати обстріл населених пунктів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В результаті обстрілу в селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджена будівля залізничного вокзалу.
 
У селі Петропавлівка зруйновані й пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди. 
 
 
Також у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні. 
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 6 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 103 вибухових предмети.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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