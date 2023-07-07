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07.07.2023  11:48   Рита Парфенова

На Харківщині дозволили очне навчання у школах та ВНЗ

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони, якак проходить 7 липня.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

Обовʼязкові вимоги офлайн навчання:

  • наявність у закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам ДБН,
  • готовність системи оповіщення,
  • визначення шляхів евакуації,
  • створення запасів води та медикаментів,
  • проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.

За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  навчання, харків
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