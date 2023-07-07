На Харківщині дозволили очне навчання у школах та ВНЗ

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони, якак проходить 7 липня.
Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.
Обовʼязкові вимоги офлайн навчання:
За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.
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