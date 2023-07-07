07.07.2023 11:48 Рита Парфенова

На Харківщині дозволили очне навчання у школах та ВНЗ

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони, якак проходить 7 липня.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.



Обовʼязкові вимоги офлайн навчання:

наявність у закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам ДБН,

готовність системи оповіщення,

визначення шляхів евакуації,

створення запасів води та медикаментів,

проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.

За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.