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07.07.2023  12:20   Рита Парфенова

Яка вартість ягід на ринках Харкова

На ринках Харкова триває сезон продажу ягід.

ягода

Скільки коштують ті чи інши ягоди, повідомили у Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, передає РЕДПОСТ.
 
Так, станом на 7 липня ціни на ягоди такі:

  • малина – 50-60 грн/кг,
  • смородина - 65-90 грн/кг,
  • ожина - 60-85 грн/кг,
  • порічка - 40-55 грн/кг,
  • аґрус - 55-70 грн/кг,
  • черешня - 75-100 грн/кг,
  • абрикоси - 65-90 грн/кг.

«Високі ціни на ягоди пояснюються коротким сезоном та залежать від врожаю різних видів ягід, зібраного цього року.  Крім того, другий рік поспіль на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції з південних регіонів країни, які залишаються окупованими», - зазначили в департаменті.

Раніше РЕДПОСТ наводив прогноз експертів, що буде з цінами на кавуни в Україні

Источник:   ХМР
 Тэги:  ціна, харків
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