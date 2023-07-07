Яка вартість ягід на ринках Харкова

На ринках Харкова триває сезон продажу ягід.
Скільки коштують ті чи інши ягоди, повідомили у Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, передає РЕДПОСТ.
Так, станом на 7 липня ціни на ягоди такі:
«Високі ціни на ягоди пояснюються коротким сезоном та залежать від врожаю різних видів ягід, зібраного цього року. Крім того, другий рік поспіль на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції з південних регіонів країни, які залишаються окупованими», - зазначили в департаменті.
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