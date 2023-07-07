07.07.2023 12:20 Рита Парфенова

Яка вартість ягід на ринках Харкова

На ринках Харкова триває сезон продажу ягід.

Скільки коштують ті чи інши ягоди, повідомили у Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, передає РЕДПОСТ.



Так, станом на 7 липня ціни на ягоди такі:

малина – 50-60 грн/кг,

смородина - 65-90 грн/кг,

ожина - 60-85 грн/кг,

порічка - 40-55 грн/кг,

аґрус - 55-70 грн/кг,

черешня - 75-100 грн/кг,

абрикоси - 65-90 грн/кг.

«Високі ціни на ягоди пояснюються коротким сезоном та залежать від врожаю різних видів ягід, зібраного цього року. Крім того, другий рік поспіль на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції з південних регіонів країни, які залишаються окупованими», - зазначили в департаменті.

Раніше РЕДПОСТ наводив прогноз експертів, що буде з цінами на кавуни в Україні