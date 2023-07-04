Стало відомо, що буде з цінами на кавуни в Україні

Прогноз експертів щодо вартості популярної ягоди у 2023 році.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, вартість кавунів буде досить високою у 2023 році. Ціна на ранні кавуни коливатиметься від 35 – 40 гривень за кілограм.
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Минулого літа кавуни також були дорогими, до 60 грн за кг. Якби не підрив ГЕС, то Україна мала б достатній урожай вітчизняних кавунів, і цінники цього літа впали б. Однак цього не станеться.
Таким чином, кавуни знову будуть делікатесом цього літа. Попередньо, 10-кілограмовий кавун обійдеться українцям орієнтовно в 350 – 400 гривень. Зовсім недешево, як для сезонної ягоди, раніше цілком доступної для кожного українця.
"Для активного зростання кавуна та дині необхідна мінімальна температура +15°С вночі, а вдень +25-30°С і вище. Цього року дуже важко отримуємо сходи, вони дуже слабо розвиваються. У тих, хто посіяв кавун рано, сходи загинули", - розповів агроном Ігор Сєріков.
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