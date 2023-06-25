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25.06.2023  14:14   Рита Парфенова

Падають ціни на популярний овощ в Україні

З початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на білокачанну капусту знову почала знижуватися.

капуста білокачанна

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

За словами аналітиків, наразі вартість білоголової капусти нового врожаю вже впала нижче рівня минулого року.

«Сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, місцеві фермери не виключають, що знижувальний ціновий тренд переважатиме на ринку і далі», – підкреслюють аналітики.

За словами експертів, є кілька причин зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю:

  1. після періоду дощів погода почала приходити до норми, на тлі чого збільшилися обсяги цієї продукції на ринку;
  2. підвищена вологість і рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала тріскатися.

Вони додають, що сьогодні більшість українських виробників пропонують до продажу капусту врожаю 2023 року по 25-35 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас темпи реалізації білоголової капусти залишаються доволі стриманими: оптові компанії та роздрібні мережі закуповують цю продукцію невеликими партіями для поточних продажів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці з Міністерства агрополітики дали прогноз, на скільки зросте вартість овочів нового врожаю після того, як російські війська зруйнували Каховську ГЕС.

 

Источник:   agronews.ua
 Тэги:  ціна, овощі
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