Падають ціни на популярний овощ в Україні

З початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на білокачанну капусту знову почала знижуватися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.
За словами аналітиків, наразі вартість білоголової капусти нового врожаю вже впала нижче рівня минулого року.
«Сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, місцеві фермери не виключають, що знижувальний ціновий тренд переважатиме на ринку і далі», – підкреслюють аналітики.
За словами експертів, є кілька причин зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю:
Вони додають, що сьогодні більшість українських виробників пропонують до продажу капусту врожаю 2023 року по 25-35 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас темпи реалізації білоголової капусти залишаються доволі стриманими: оптові компанії та роздрібні мережі закуповують цю продукцію невеликими партіями для поточних продажів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці з Міністерства агрополітики дали прогноз, на скільки зросте вартість овочів нового врожаю після того, як російські війська зруйнували Каховську ГЕС.
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