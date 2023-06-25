25.06.2023 14:14 Рита Парфенова

Падають ціни на популярний овощ в Україні

З початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на білокачанну капусту знову почала знижуватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.



За словами аналітиків, наразі вартість білоголової капусти нового врожаю вже впала нижче рівня минулого року.



«Сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, місцеві фермери не виключають, що знижувальний ціновий тренд переважатиме на ринку і далі», – підкреслюють аналітики.



За словами експертів, є кілька причин зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю:

після періоду дощів погода почала приходити до норми, на тлі чого збільшилися обсяги цієї продукції на ринку; підвищена вологість і рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала тріскатися.

Вони додають, що сьогодні більшість українських виробників пропонують до продажу капусту врожаю 2023 року по 25-35 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Водночас темпи реалізації білоголової капусти залишаються доволі стриманими: оптові компанії та роздрібні мережі закуповують цю продукцію невеликими партіями для поточних продажів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці з Міністерства агрополітики дали прогноз, на скільки зросте вартість овочів нового врожаю після того, як російські війська зруйнували Каховську ГЕС.