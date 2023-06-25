Водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові

Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Прізвище та дата народження у паспорті та посвідченні не співпадали. Також перевіривши по наявним базам патрульні з'ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.