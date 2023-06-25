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25.06.2023  13:03   Рита Парфенова

Водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові

Патрульні продовжують виявляти у водіїв посвідчення водія з ознаками підробки

Новини Харкова: зупинили водія з підробленим посвідченням Новини Харкова: зупинили водія з підробленим посвідченням
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Одна с теких подій сталася 24 червня на вулиці Героїв Харкова. Патрульні зупинили автомобіль ГАЗ 2752 за порушення ПДР.
 
Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Прізвище та дата народження у паспорті та посвідченні не співпадали. Також перевіривши по наявним базам патрульні з'ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу патрульні склали  29 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, харків
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